Перес — о первой победе в Ф-1: нет слов, шёл к этому 10 лет
Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес поделился эмоциями после первой победы в карьере в Формуле-1, которую он завоевал на Гран-при Сахира.
«У меня нет слов. Надеюсь, что это не сон, я мечтал об этом моменте так много лет. Это заняло у меня 10 лет. Не знаю, что сказать. После первого круга казалось, что гонка завершена, но я не хотел сдаваться.
Во второй части гонки сказал команде, что машина чувствует себя словно лимузин. Всё было легко. У нас был потрясающий темп, думаю, нам удалось выполнить отличную работу на протяжении уик-энда.
Что касается будущего, я хочу продолжать, но это уже не в моих руках. Если меня не будет в Формуле-1 в 2021 году, я вернусь в 2022-м", — приводит слова мексиканского пилота BBC.
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