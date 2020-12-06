Стало известно, что сказал Расселл команде сразу после финиша Гран-при Сахира

Портал Sky Sports опубликовал расшифровку радиопереговоров британского гонщика Джорджа Расселла с командным мостиком «Мерседеса» после финиша гонки Гран-при Сахира Формулы-1. Расселл лидировал большую часть гонки, после ошибки механиков на пит-стопе и повторного пит-стопа сумел вновь выйти на второе место, однако заработал прокол и после ещё одного вынужденного визита в боксы закончил гонку только на девятом месте.



«Ребята. Не знаю, что сказать. Это сегодня дважды ушло от нас. Честно. Мне было приятно, мне понравилось, и если честно, я опустошён. Я абсолютно опустошён. Но мы снова получим эту возможность. Надеюсь, что мы снова получим эту возможность. Спасибо вам», — приводит слова Расселла Sky Sports.