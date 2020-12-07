Расселл избежал дисквалификации и сохранил первые очки в карьере

Стюарды Гран-при Сахира Формулы-1 не стали дисквалифицировать британского гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла из-за ошибки его механиков на пит-стопе. Судьи решили обойтись штрафом в 20 тысяч евро, наложенным на команду.



Механики ошибочно поставили на болид Расселла два передних колеса из комплекта «медиума», предназначавшегося для автомобиля напарника Джорджа — Валттери Боттаса. Спустя круг «Мерседес» провёл ещё один пит-стоп, на котором исправил ошибку.



Стюарды признали, что, согласно регламенту, обычно за подобные нарушения полагаются штрафы вплоть до дисквалификации. Однако они отметили, что «Мерседес» устранил ошибку спустя всего круг, а дополнительный пит-стоп привёл к потере мест. Кроме того, позиции потерял и Валттери Боттас, так как из-за путаницы с колёсами ему пришлось на пит-стопе долго ждать другого комплекта резины. В-третьих, стюарды посчитали, что проступок «Мерседеса» пусть и не подпадает под пункт правил, позволяющий избежать штрафа при исправлении ошибки с шинами в пределах трёх кругов, но похож на данный пункт. При этом судьи призвали ФИА исправить регламент и включить вариант с перепутанными шинами из комплектов разных пилотов в данный пункт правил.