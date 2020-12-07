Гасли: просто не мог делать то, что хотел

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился впечатлениями от гонки Гран-при Сахира, по итогам которой он не заработал очков, финишировав лишь 11-м. По словам француза, у него попросту не было темпа и машина не работала так, как ему того хотелось.

«Сегодня была очень тяжёлая гонка. Нам не хватало темпа и я просто не мог делать в кокпите того, что хотел. Испытывал проблемы с задней частью болида и избыточной поворачиваемостью. Кроме того, нам не повезло со временем появления на трассе машины безопасности.

Гонка была сумасшедшей и, глядя на подиум, сожалеешь, что не мог принять участие в борьбе, ведь открывались большие возможности. Нужно проанализировать данные, чтобы понять, что пошло не так по сравнению с пятницей и, что мы можем сделать лучше. Нужно понять это, чтобы завершить сезон в Абу-Даби на высокой ноте", — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».