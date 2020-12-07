Албон объяснил, почему ему было трудно обгонять соперников

Гонщик «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал финиш на шестой позиции в гонке Гран-при Сахира Формулы-1.



«Это была очень странная и „лоскутная“ гонка, и я не совсем уверен насчёт того, как всё складывалось, но подъём с 12-го места на шестое — не слишком плохо. Однако мы надеялись сегодня на большее. Мы ожидали, что будем медленными на прямых, и мы еле-еле удерживались впереди других машин, когда у нас была DRS. Но было так трудно обгонять, так что мне приходилось бросаться на внутренний радиус в первом повороте, чтобы обгонять. Было очень трудно гоняться при такой конфигурации прижимной силы. Мы были быстры на таких частях трассы, как второй сектор, но там обгонять нельзя. Теперь мы полностью концентрируемся на Абу-Даби», — приводит слова Албона пресс-служба «Ред Булл».