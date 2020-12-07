В «Мерседесе» опровергли домыслы, что причиной провала в Сахире стало «проклятие Netflix»

Команда Формулы-1 «Мерседес» опровергла информацию, что в ходе проведения Гран-при Сахира в боксах команды работала съёмочная группа Netflix. Об этом «Мерседес» сообщил в «Твиттере».
«Netflix не снимали нас в этот уик-энд. Мы не носили ретро-костюмы. Но вчера наши ошибки стоили первой победы молодому парню, и нам больно», — гласит сообщение пресс-службы «Мерседеса».
Ранее в социальных сетях распространили фото Джорджа Расселла, перед которым ходил человек с камерой. Сообщалось, что это был представитель съёмочной группы сериала Drive to Survive.
Так называемое «проклятие Netflix» впервые проявилось на Гран-при Германии 2019 года — «Мерседес» впервые допустил операторов в боксы в домашней гонке и в итоге полностью провалил этап. Нечто похожее повторилось на Гран-при России 2020 года — там Хэмилтон получил два штрафа в пять секунд и не смог побороться за победу.
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