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Росс Браун: Расселл — будущий чемпион Формулы-1

Росс Браун: Расселл — будущий чемпион Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун прокомментировал дебют Джорджа Расселла в команде «Мерседес».

«Расселл может быть доволен уик-эндом, несмотря на то, что результат разочаровывает. В сложных обстоятельствах он здорово выступил. Я всегда считал его отличным пилотом, но невозможно сказать заранее, сможет ли он найти ту дополнительную скорость, которая отличает его от настоящих мастеров. Джордж доказал, что у него есть эта скорость. Как итог — мы увидели рождение новой звезды.

Сейчас нет сомнений, что Расселл — будущий чемпион Формулы-1. В сложной ситуации он не допускал ошибок, а проблемы были связаны не с ним, а с командой. Он прекрасно пилотировал, пока у него не отобрали победу. Да, он расстроен, но для этого нет причин. Если у кого-то и были сомнения в его мастерстве, то теперь их быть не может. Он — исключительно талантлив», — приводит слова Росса Брауна официальный сайт Формулы-1.

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