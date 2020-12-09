«Альфа Таури» объявила имя второго пилота, который выступит на молодёжных тестах с Цунодой

Команда «Альфа Таури» сообщила, что участие в молодёжных тестах в Абу-Даби вместе с Юки Цунодой в её составе примет гонщик Формулы-2 Марино Сато.
«Я очень рад, что в «Альфа Таури» предоставили мне возможность управлять болидом Формулы-1. Постараюсь проехать как можно больше кругов, чтобы быстро привыкнуть к машине и извлечь из неё максимум. Очевидно, что пилотаж за рулём болида «Королевских гонок» — это мечта каждого гонщика, и я наверняка получу большое удовольствие от поездки в Абу-Даби!» — приводит слова Сато пресс-служба «Альфа Таури».
Выбор команды прокомментировал и её руководитель Франц Тост.
«Мы рады, что Марино Сато будет участвовать в тестах. В этом году он проделал солидную работу на протяжении всего сезона в Ф-2, так что заслуживает этого. План тестов прост: проехать как можно больше кругов, чтобы дать ему хорошо прочувствовать машину. Это будет очень полезно как для нас, так и для Марино. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь ему понять, как работает команда Формулы-1 во всех аспектах. Кроме того, с технической точки зрения он наверняка научится чему-то, что поможет ему в следующем году, когда возобновит выступления в чемпионате Ф-2. Мне очень приятно быть частью его развития. Мы надеемся, его карьера будет очень успешной», — заявил Тост.
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