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В Сети появилась петиция с призывом лишить россиянина Никиту Мазепина места в Формуле-1

В Сети появилась петиция с призывом лишить россиянина Никиту Мазепина места в Формуле-1
Авто / Формула-1 0

На сайте по сбору подписей change.org появилась петиция с призывом лишить российского гонщика Никиту Мазепина, который недавно подписал контракт с американской командой «Хаас», его места в Формуле-1.

В качестве первопричины, почему россиян не должен участвовать в «Королевских гонках», называется его агрессивность на трассе, а также якобы имевшее место сексуальное насилие по отношению к женщинам.

«Эта петиция призывает к немедленным действиям со стороны ФИА и всех вовлечённых сторон по лишению Никиты Мазепина его места в Формуле-1. Мы просим их учесть второй пункт приложения B Международного спортивного кодекса», — говорится в подписи к петиции.

На момент публикации данной новости петицию подписали более 2700 человек.

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