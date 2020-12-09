В Сети появилась петиция с призывом лишить россиянина Никиту Мазепина места в Формуле-1
На сайте по сбору подписей change.org появилась петиция с призывом лишить российского гонщика Никиту Мазепина, который недавно подписал контракт с американской командой «Хаас», его места в Формуле-1.
В качестве первопричины, почему россиян не должен участвовать в «Королевских гонках», называется его агрессивность на трассе, а также якобы имевшее место сексуальное насилие по отношению к женщинам.
«Эта петиция призывает к немедленным действиям со стороны ФИА и всех вовлечённых сторон по лишению Никиты Мазепина его места в Формуле-1. Мы просим их учесть второй пункт приложения B Международного спортивного кодекса», — говорится в подписи к петиции.
На момент публикации данной новости петицию подписали более 2700 человек.
Рекомендуем вам
- 9 декабря 2020
-
11:59
-
11:38
-
10:34
-
09:25
-
09:00
-
01:01
-
00:52
- 8 декабря 2020
-
23:57
-
22:27
-
20:32
-
20:06
-
18:20
-
17:44
-
15:26
-
15:17
-
14:18
-
13:00
-
12:01
-
11:45
-
11:36
-
11:05
-
10:44
-
09:39
-
09:00
-
00:53
-
00:10
- 7 декабря 2020
-
22:59
-
22:01
-
21:03
-
20:50
-
18:57
-
17:46
-
16:54
-
16:45
-
16:26
Партнерский контент
Рекомендуем вам