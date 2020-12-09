В Сети появилась петиция с призывом лишить россиянина Никиту Мазепина места в Формуле-1

На сайте по сбору подписей change.org появилась петиция с призывом лишить российского гонщика Никиту Мазепина, который недавно подписал контракт с американской командой «Хаас», его места в Формуле-1.



В качестве первопричины, почему россиян не должен участвовать в «Королевских гонках», называется его агрессивность на трассе, а также якобы имевшее место сексуальное насилие по отношению к женщинам.



«Эта петиция призывает к немедленным действиям со стороны ФИА и всех вовлечённых сторон по лишению Никиты Мазепина его места в Формуле-1. Мы просим их учесть второй пункт приложения B Международного спортивного кодекса», — говорится в подписи к петиции.



На момент публикации данной новости петицию подписали более 2700 человек.