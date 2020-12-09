«Хаас» выпустил заявление по видео с Мазепиным, из-за которого его требуют убрать из Ф-1

Команда Формулы-1 «Хаас» выпустила официальное заявление по поводу публикации её новым пилотом Никитой Мазепиным скандального видео в «сториз» его «инстаграма». Россиянин уже удалил ролик, но он всё равно был широко растиражирован пользователями Сети.
В спорном видео Мазепин едет в машине с девушкой и в шутку начинает к ней приставать. Она делает вид, что против, а затем показывает в камеру средний палец.
«Команда «Хаас» не оправдывает поведение Никиты Мазепина в видео, недавно опубликованном на его странице в социальной сети. Кроме того, сам факт размещения этого ролика вызывает у нас отвращение. Этот вопрос рассматривается внутри коллектива, и в настоящее время никаких других комментариев сделано не будет», — говорится в заявлении «Хааса» в «Твиттере».
Напомним, из-за публикации этого ролика болельщики Формулы-1 создали петицию с призывом лишить Никиту места в «Королевских гонках».
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