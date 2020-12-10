Ральф Шумахер назвал четырёх пилотов, которым не место в Формуле-1

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер назвал список из четырёх гонщиков, которым не место в Формуле-1.
«Александер Албон, Антонио Джовинацци, Кевин Магнуссен и Ромен Грожан. Я рад, что Ромен здоров, но он совершенно не подходит Формуле-1. Болше тут даже нечего сказать», — приводит слова Ральфа Шумахера Speedweek.
Примечательно, что Кевин Магнуссен и Ромен Грожан уже наверняка остались без места на следующий сезон — в составе «Хааса» их заменят Мик Шумахер и Никита Мазепин. С большой долей вероятности без места может остаться и тайский гонщик Александер Албон — уже долгое время ходят слухи о его возможной замене. Основными кандидатами на место Албона считаются Серхио Перес и Нико Хюлькенберг. Что касается Антонио Джовинацци, то итальянец продлил контракт с «Альфа Ромео» на сезон-2021.
- 10 декабря 2020
-
01:10
-
00:53
- 9 декабря 2020
-
23:34
-
21:59
-
21:08
-
20:31
-
19:54
-
18:39
-
17:40
-
16:53
-
16:28
-
15:28
-
14:10
-
13:47
-
13:40
-
13:03
-
11:59
-
11:38
-
10:34
-
09:25
-
09:00
-
01:01
-
00:52
- 8 декабря 2020
-
23:57
-
22:27
-
20:32
-
20:06
-
18:20
-
17:44
-
15:26
-
15:17
-
14:18
-
13:00
-
12:01
-
11:45