Ральф Шумахер назвал четырёх пилотов, которым не место в Формуле-1

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер назвал список из четырёх гонщиков, которым не место в Формуле-1.



«Александер Албон, Антонио Джовинацци, Кевин Магнуссен и Ромен Грожан. Я рад, что Ромен здоров, но он совершенно не подходит Формуле-1. Болше тут даже нечего сказать», — приводит слова Ральфа Шумахера Speedweek.



Примечательно, что Кевин Магнуссен и Ромен Грожан уже наверняка остались без места на следующий сезон — в составе «Хааса» их заменят Мик Шумахер и Никита Мазепин. С большой долей вероятности без места может остаться и тайский гонщик Александер Албон — уже долгое время ходят слухи о его возможной замене. Основными кандидатами на место Албона считаются Серхио Перес и Нико Хюлькенберг. Что касается Антонио Джовинацци, то итальянец продлил контракт с «Альфа Ромео» на сезон-2021.