Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Ральф Шумахер назвал четырёх пилотов, которым не место в Формуле-1

Ральф Шумахер назвал четырёх пилотов, которым не место в Формуле-1
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер назвал список из четырёх гонщиков, которым не место в Формуле-1.

«Александер Албон, Антонио Джовинацци, Кевин Магнуссен и Ромен Грожан. Я рад, что Ромен здоров, но он совершенно не подходит Формуле-1. Болше тут даже нечего сказать», — приводит слова Ральфа Шумахера Speedweek.

Примечательно, что Кевин Магнуссен и Ромен Грожан уже наверняка остались без места на следующий сезон — в составе «Хааса» их заменят Мик Шумахер и Никита Мазепин. С большой долей вероятности без места может остаться и тайский гонщик Александер Албон — уже долгое время ходят слухи о его возможной замене. Основными кандидатами на место Албона считаются Серхио Перес и Нико Хюлькенберг. Что касается Антонио Джовинацци, то итальянец продлил контракт с «Альфа Ромео» на сезон-2021.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020