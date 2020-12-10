Формула-1 и ФИА выпустили заявление по поводу скандала с российским пилотом Мазепиным

Пресс-службы ФИА и Формула-1 выпустили совместное заявление по поводу публикации новым пилотом команды «Хаас» Никитой Мазепиным скандального видео в «сториз» его «инстаграма». Россиянин удалил ролик, но он всё равно был широко растиражирован пользователями Сети.



«Мы решительно поддерживаем команду «Хаас» в её реакции на недавние неуместные действия пилота Никиты Мазепина.



Мазепин принёс публичные извинения за своё плохое поведение, и этот вопрос будет по-прежнему решаться внутри команды «Хаас». Этические принципы, а также вопросы многообразия и инклюзивности культур в нашем спорте имеют первостепенное значение для ФИА и Формулы-1», — говорится на официальной странице F1 Media в «Твиттере».



В скандальном видео Мазепин едет в машине с девушкой и в шутку начинает к ней приставать. Она делает вид, что против, а затем показывает в камеру средний палец. Из-за публикации этого видео болельщики Формулы-1 создали петицию с призывом лишить Никиту места в «Королевских гонках».

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