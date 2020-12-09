Журналист сайта Ф-1 предложил лишить российского пилота Мазепина суперлицензии на 1 год

Журналист официального сайта Формулы-1, а также порталов Sky Sports и The Race Марк Хьюз выступил с предложением лишить российского гонщика команды «Хаас» Никиту Мазепина суперлицензии сроком на один год за публикацию скандального видео.
«Лично я считаю, что было бы вполне уместно лишить Мазепина гоночной лицензии на год за то, что он навредил репутации этого вида спорта», — написал Хьюз на своей странице в «Твиттере».
В скандальном видео Мазепин едет в машине с девушкой и в шутку начинает к ней приставать. Она делает вид, что против, а затем показывает в камеру средний палец. Россиянин уже удалил ролик, но он всё равно был широко растиражирован пользователями Сети.
Напомним, из-за публикации этого видео болельщики Формулы-1 создали петицию с призывом лишить Никиту места в «Королевских гонках».
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