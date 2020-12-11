«Мерседес» назвал состав пилотов на молодёжные тесты

Команда «Мерседес» сообщила, что участие в молодёжных тестах, которые пройдут на трассе в Абу-Даби 15 декабря, в её составе примут пилоты Формулы-Е Ник де Врис и Стоффель Вандорн.
«Рады, что парни из команды Формулы-Е Mercedes-Benz EQ примут участие в постсезонных тестах. Здорово, что вы есть у нас, Ник и Стоффель», — говорится в сообщении пресс-службы «Мерседеса» в «Твиттере».
Ранее появлялись предположения, что принять участие в составе «Мерседеса» на молодёжных тестах мог Никита Мазепин. Российский пилот занял пятое место по итогам чемпионата Формулы-2 и подписал многолетний контракт с «Хаасом». Однако в итоге немецкий коллектив предпочёл для тестов другой состав.
О том, что Вандорн и де Врис будут выступать за «Мерседес» в Формуле-Е, было официально объявлено в конце октября.
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