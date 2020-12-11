Мотор Переса еле выдержал победную гонку. Серхио получит штраф на решётке в Абу-Даби

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес потеряет места на стартовой решётке Гран-при Абу-Даби из-за того, что команда заменила ряд элементов силовой установки на его болиде, превысив сезонные ограничения. Речь идёт о двигателе внутреннего сгорания, турбокомпрессоре и компоненте MGU-H, сообщает RaceFans. Сколько точно мест на старте потеряет пилот пока не сообщается.



Отец Серхио в видеоинтервью фан-клубу пилота рассказал, что силовая установка на болиде «Рейсинг Пойнт» была всего в одном круге от поломки на предыдущей гонке, которую мексиканец в итоге выиграл. Именно с этим и связано решение заменить её компоненты перед этапом в Абу-Даби.



Кроме того сообщается, что аналогичные штрафы получил и пилот «Хааса» Кевин Магнуссен.