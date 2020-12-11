Квят верит, что в квалификации может побороться за пятое или шестое место

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Абу-Даби Формулы-1, в которых он показал восьмой и 11-й результаты.



«Как обычно, все команды средней группы очень близки: одна десятая может на многое повлиять. Можно занять шестое или даже пятое место. Хорошо такое видеть, но в то же время нас ждёт серьёзная работа перед субботой, чтобы понять, как всё сделать правильно, в чём прибавить.



Сессия была сложной, у меня не было ощущения, что я сделал всё верно, но я полагаю, что такая же ситуация и у остальных. Нам есть над чем поработать, нужно проанализировать наши длинные и короткие попытки, чтобы прибавить. Надеюсь, завтра мы добьёмся прогресса и всё сделаем правильно», — заявил Квят в интервью пресс-службе Формулы-1.