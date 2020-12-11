Ди Реста призвал к реформе системы штрафных баллов в гонках на фоне скандала с Мазепиным

Экс-гонщик Формулы-1 Пол ди Реста прокомментировал скандал с российским гонщиком Никитой Мазепиным и заострил внимание на том, что в нынешнем сезоне Формулы-2 россиянин набрал 11 штрафных баллов, остановившись в одном балле от дисквалификации. По мнению шотландца, неправильно, что эти баллы обнулятся после перехода в новый чемпионат. В рамках Формулы-1 штрафные баллы сохраняются 365 дней.
«Тут речь не только о Формуле-1. Просто не хочется такое видеть в принципе.
Считаю важным, чтобы система со штрафными баллами начиналась с картинга и эти баллы сохранялись. Тогда люди будут думать о своём поведении на трассе. Это должно устояться в голове, прежде чем ты попадаешь в королевский класс. В Формуле-1 штрафные баллы переходят с одного сезона на следующий. Я считаю это важным. И даже когда человек покидает Формулу-1, его штрафные баллы следует продолжать учитывать», — приводит слова ди Ресты Motorsport-Total.
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