Ферстаппен завоевал победу в квалификации Гран-при Абу-Даби, Квят — седьмой

В Абу-Даби (ОАЭ) завершилась квалификация Гран-при Абу-Даби Формулы-1.



По её итогам поул завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второе место у пилота «Мерседеса» Валттери Боттас, третьим стал напарник Боттаса Льюис Хэмилтон.



Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят сумел пробиться во второй сегмент, где стал седьмым. Его напарник Пьер Гасли показал десятое время.



Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.35,246

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,025

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,086

4. Ландо Норрис («Макларен») — +0,251

5. Александер Албон («Ред Булл») — +0,325

6. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,569

7. Даниил Квят («Альфа Таури») — +0,717

8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,800

9. Шарль Леклер («Феррари») — +0,819

10. Пьер Гасли («Альфа Таури»)— +0,996



Не прошли в третий сегмент:



11. Эстебан Окон («Рено») — 1.36,359

12. Даниэль Риккардо («Рено») — 1.36,406

13. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.36,631

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.38,248

15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — без времени.



Не прошли во второй сегмент:



16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.37,555

17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.37,863

18. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.38,045

19. Пьетро Фиттипальди («Хаас») — 1.38,173

20. Николас Латифи («Уильямс») — 1.38,443.