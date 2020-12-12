Ферстаппен завоевал победу в квалификации Гран-при Абу-Даби, Квят — седьмой

В Абу-Даби (ОАЭ) завершилась квалификация Гран-при Абу-Даби Формулы-1.
По её итогам поул завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второе место у пилота «Мерседеса» Валттери Боттас, третьим стал напарник Боттаса Льюис Хэмилтон.
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят сумел пробиться во второй сегмент, где стал седьмым. Его напарник Пьер Гасли показал десятое время.
Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.35,246
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,025
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,086
4. Ландо Норрис («Макларен») — +0,251
5. Александер Албон («Ред Булл») — +0,325
6. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,569
7. Даниил Квят («Альфа Таури») — +0,717
8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,800
9. Шарль Леклер («Феррари») — +0,819
10. Пьер Гасли («Альфа Таури»)— +0,996
Не прошли в третий сегмент:
11. Эстебан Окон («Рено») — 1.36,359
12. Даниэль Риккардо («Рено») — 1.36,406
13. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.36,631
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.38,248
15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — без времени.
Не прошли во второй сегмент:
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.37,555
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.37,863
18. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.38,045
19. Пьетро Фиттипальди («Хаас») — 1.38,173
20. Николас Латифи («Уильямс») — 1.38,443.
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