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На «Сильверстоуне» переименуют прямую в честь Хэмилтона

На «Сильверстоуне» переименуют прямую в честь Хэмилтона
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба автодрома в «Сильверстоуне» сообщила, что переименует старт-финишную прямую в честь семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Этот участок трассы получит название «прямая Хэмилтона» и станет единственной частью трассы, названной в честь гонщика.

Владельцы Сильверстоуна сочли, что это станет наиболее подходящим способом признать достижения Льюиса Хэмилтона, превысившего показатели Михаэля Шумахера по количеству побед в Формуле-1 и сравнявшегося с ним по числу титулов.

Бывший гонщик Формулы-1 и президент Британского гоночного клуба Дэвид Култхард сообщил об этом Хэмилтону.

Хэмилтон выигрывал этап Формулы-1 в Великобритании рекордные семь раз, в том числе шесть — на текущей конфигурации, включающей в себя прямую, которая теперь будет названа в его честь.

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