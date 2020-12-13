Сегодня определится победитель чемпионата Forza Motorsport 2020

Сегодня, 13 декабря, в 18:00 в автосалоне официального автомобиля турнира — BMW Авилон в Москве начнётся гранд-финал всероссийского вемпионата Forza Motorsport 2020. Мероприятие пройдёт в закрытом формате, без посетителей.
За звание самого быстрого кибергонщика страны и призовой фонд чемпионата сразятся:
1. Данил Давлетшин, г. Казань;
2. Богдан Строганов, г. Краснодар;
3. Георгий Сазонов, г. Москва;
4. Ярослав Андреев, г. Москва;
5. Александр Федоров, г. Чебоксары;
6. Егор Огородников, г. Москва;
7. Денис Грабовский, г. Москва;
8. Кирилл Антонов, г. Тверь;
9. Роман Смагин, г. Ростов-на-Дону;
10. Егор Витвицкий, г. Калуга.
Финальная гонка будет состоять из четырёх заездов на четырёх разных автомобилях:
· BMW M8 GTE
· BMW M6 GTLM
· BMW M1 Procar 1979
· BMW Turbo 1972
Более того, на гранд-финале состоится медиа заезд среди амбассадоров и представителей партнёров, среди участников: известный комик Рустам Рептилоид, геймблогер Тимур Сидельников, авто-блогер Сергей Рязанцев, атлеты Black Monster: главный дрифтер России Аркадий Цареградцев, известный стант-райдер Юрий Верховников и другие.
Прямую трансляция суперфинала можно посмотреть 13 декабря начиная с 18:00 в официальной группе турнира во «ВКонтакте».
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