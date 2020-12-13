Сегодня определится победитель чемпионата Forza Motorsport 2020

Сегодня, 13 декабря, в 18:00 в автосалоне официального автомобиля турнира — BMW Авилон в Москве начнётся гранд-финал всероссийского вемпионата Forza Motorsport 2020. Мероприятие пройдёт в закрытом формате, без посетителей.



За звание самого быстрого кибергонщика страны и призовой фонд чемпионата сразятся:



1. Данил Давлетшин, г. Казань;

2. Богдан Строганов, г. Краснодар;

3. Георгий Сазонов, г. Москва;

4. Ярослав Андреев, г. Москва;

5. Александр Федоров, г. Чебоксары;

6. Егор Огородников, г. Москва;

7. Денис Грабовский, г. Москва;

8. Кирилл Антонов, г. Тверь;

9. Роман Смагин, г. Ростов-на-Дону;

10. Егор Витвицкий, г. Калуга.



Финальная гонка будет состоять из четырёх заездов на четырёх разных автомобилях:



· BMW M8 GTE

· BMW M6 GTLM

· BMW M1 Procar 1979

· BMW Turbo 1972

Более того, на гранд-финале состоится медиа заезд среди амбассадоров и представителей партнёров, среди участников: известный комик Рустам Рептилоид, геймблогер Тимур Сидельников, авто-блогер Сергей Рязанцев, атлеты Black Monster: главный дрифтер России Аркадий Цареградцев, известный стант-райдер Юрий Верховников и другие.



Прямую трансляция суперфинала можно посмотреть 13 декабря начиная с 18:00 в официальной группе турнира во «ВКонтакте».