Квят объяснил, почему потерял места в дебюте Гран-при Абу-Даби и не набрал очков

Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал финиш на 11-м месте в гонке Гран-при Абу-Даби.
«Очень разочаровывающая гонка. Как и весь сезон. Мы ожидали, что на гонку будет сильно влиять состояние задних шин, а всё определяли передние. На первом отрезке это стало для меня сюрпризом, я столкнулся с недостаточной поворачиваемостью. Перед сейфти-каром меня прошли две машины, я потерял позиции относительно ключевых для нас машин, и это сказалось на итоге гонки. Разочаровывающая гонка. Темп более-менее был, но в итоге 11-е место.
Моё будущее? Сегодня я думал только о гонке, которая получилась довольно разочаровывающей. Я хотел закончить на мажорной ноте, но на первом отрезке что-то пошло не так, поставив нас в положение догоняющих. Не сказать, что абсолютно ужасная гонка, но мы не там, где должны были быть», — заявил Квят в интервью пресс-службе Формулы-1.
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