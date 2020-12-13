Перес: сегодняшний день показал, насколько важно иметь в команде двух сильных гонщиков

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес прокомментировал итоги последней гонки сезона-2020 — Гран-при Абу-Даби. Для Переса эта гонка стала последней в составе команды. Серхио завершил гонку досрочно из-за поломки узла MGU-K. Лэнс Стролл финишировал только десятым, что позволило «Макларену» занять третье место в Кубке конструкторов.



«Сегодняшний день показал, насколько важно иметь в команде двух сильных гонщиков. Грустно покидать команду таким образом. Некоторые парни плакали в конце. Нужно запомнить этот сезон. „Макларен“ — молодцы, они заслужили это.



Я ухожу счастливым. Эта команда навсегда останется моей любимой в Формуле-1. Я с нетерпением жду, когда они выиграют ещё больше гонок. Кто знает, что будет дальше? Я просто с нетерпением жду возможности вернуться домой. Что бы ни случилось, я буду к этому готов.



Я желаю команде всего наилучшего в будущем. Я доволен этим сезоном, я провёл впечатляющий год и показал, чего могу достичь», — приводит слова Серхио Переса Motorsport-Magazin.