Эггинтон: борьба с Оконом и Строллом помешала Квяту прорваться вперёд

Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггинтон подвёл итоги Гран-при Абу-Даби.



«Как и ожидалось, сегодняшняя гонка получилась очень напряжённой в средней группе команд. Виртуальная машина безопасности дала нам возможность перейти на более жёсткий комплект шин и доехать до финиша, что позволило нам набрать очки одной машиной и оказаться близко к очкам другой.



Гонка Пьера получилась довольно агрессивной с несколькими хорошими моментами, которые позволили нам компенсировать позиции относительно машин, которые решили не останавливаться под виртуальной машиной безопасности. Однако, к сожалению, Даниил не смог избавиться от трафика, проведя большую часть своей гонки в борьбе с Оконом и Строллом, что ограничило его шансы на прорыв вперёд.



В целом это получился очень загруженный и напряжённый сезон для команды как на трассе, так и на базах в Фаэнце и Байсестере, так что, надеюсь, мы сможем хорошо отдохнуть на Рождество, чтобы перезарядиться к старту в 2021 году», — приводит слова Эггинтона пресс-служба команды.