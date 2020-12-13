«Хаас» не упомянул Мазепина, рассказывая о планах на молодёжные тесты Формулы-1

Пресс-служба американской команды Формулы-1 «Хаас» в своём пресс-релизе после гонки Гран-при Абу-Даби никак не упомянула будущего боевого пилота Никиту Мазепина. Рассказывая о ближайших планах, в «Хаасе» напомнили, что во вторник команде предстоит участие в тестах молодых пилотов, на которые каждый гоночный коллектив сможет выставить две машины. Однако пресс-служба «Хааса» подтвердила участие только Мика Шумахера.



«Команда „Хаас“ останется в Абу-Даби, чтобы принять участие в молодёжных тестах во вторник, 15 декабря. Мик Шумахер вновь сядет за руль VF-20 после участия в первой пятничной тренировке», — гласит сообщение «Хааса».



Ранее Мазепин опубликовал скандальное видео в «сториз» своего «инстаграма», после чего в «Хаасе» пообещали уладить эту ситуацию внутри команды.