Марценко – о гонке Квята: очень расстроила неудачная стратегия «Альфа Таури»

Бывший пилот мировой серии «Рено» Николай Марценко поделился мнением о результатах Гран-при Абу-Даби Формулы-1, в котором российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят занял 11-е место.
«У Даниила была очень странная ситуация в начале гонки. Мы четко видели, как в определенный момент Квята вдруг начали обгонять соперники. На комплекте «софт» он стал стремительно терять свой темп. Его могли позвать на пит-стоп на круг раньше, до сейфти-кара, и переобуть в «хард». Это стало бы успешной стратегией на всю гонку.
Да, тактика рискованная, но выигрышная. На том круге, где многие начали бы терять позиции, он был бы в десятке. Но неудачная стратегия «Альфа Таури» в итоге помешала Квяту набрать очки. Это очень расстроило», — приводит слова Марценко Sportbox.
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