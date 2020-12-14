Магнуссен эмоционально простился с Формулой-1

Датский пилот Кевин Магнуссен, который после Гран-при Абу-Даби покидает команду «Хаас» и Формулу-1, оставил эмоциональное письмо для болельщиков на своей странице в социальной сети.
«Глава была закрыта, но какое это было путешествие… С самого детства Формула-1 была моей жизнью. Когда я сказал своим учителям в школе, что собираюсь стать пилотом «Королевских гонок», они смеялись надо мной. Однако в глубине души я знал, что добьюсь этого.
Я был всего лишь наивным маленьким ребёнком, не имевшим представления о реальных проблемах, которые мне пришлось бы преодолеть, чтобы это сделать. Просто знал, что справлюсь. Но я бы ни за что не смог добиться этого без поддержки моей семьи и особенно родителей. Когда я говорил о том, что собираюсь стать гонщиком Формулы-1 в будущем, я почувствовал, что они искренне верят, что у меня получится. Несмотря на то что у них не было возможности даже близко получить необходимые деньги. Мне невероятно повезло встретить людей, которые смогли поддержать меня в реализации моей мечты, и я всегда буду им благодарен.
Теперь я с нетерпением жду следующей главы своей жизни, которая будет невероятно захватывающей. Спасибо всем за вашу потрясающую поддержку на протяжении многих лет. Надеюсь, мне удастся развлечь вас тем, что я собираюсь делать дальше. Пришло время вернуться в Данию и отпраздновать Рождество со своей семьёй. Оставайтесь в безопасности, и спасибо!» — написал Кевин.
Фото доступны на странице Кевина Магнуссена в «Инстаграме».
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