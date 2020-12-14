Ральф Шумахер: у Переса больше шансов. Албон показал, что ему не место в «Ред Булл»
Экс-пилот «Джордана», «Уильямса» и «Тойоты» Ральф Шумахер выразил мнение, что у Александера Албона и Нико Хюлькенберга слишком мало шансов на то, чтобы в следующем сезоне стать напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл».
«Как немец, я, конечно, хотел бы сказать что-то о Нико, но не могу представить, что в «Ред Булл» всё ещё рассматривают Хюлькенберга. Он не будет важным фигурантом при обсуждениях. Думаю, у Чеко Переса больше шансов занять кокпит Албона. Алекс показал, что ему не место в этой команде», — приводит слова Ральфа GPblog со ссылкой на Sky Sports.
Напомним, «Ред Булл» до сих пор не объявил, кто станет напарником Ферстаппена, как и то, будет ли Даниил Квят в «Альфа Таури» заменён на Юки Цуноду.
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