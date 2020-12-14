Алонсо: сомневаюсь, что участие в тестах молодых пилотов будет так уж важно для нас

Испанский гонщик, двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо прокомментировал предстоящее участие в тестах молодых гонщиков.
«Мне кажется, что эти тесты не так уж и важны. Хотя да, я знаю, что к этой теме было много внимания со стороны прессы. Понятно, что важен каждый пройденный километр и лишними эти тесты не будут. Но я более-менее готов после тестов на болиде 2018 года. Эти тесты будут полезны, поскольку мы будем работать вместе с инженерами и механиками, мы сможем узнать чуть больше. В тестах на болиде 2018 года я работал с молодыми ребятами. В этом отношении будет действительно полезно поработать с людьми, с которыми я буду работать в следующем году. Но с точки зрения работы с машиной, пилотирования и прочего — сомневаюсь, что тесты дадут многое», — приводит слова Фернандо Алонсо Autosport.
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