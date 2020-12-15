Шварцман дебютировал за рулём актуального болида «Феррари»

В Абу-Даби на трассе «Яс Марина» стартовали постсезонные тесты Формулы-1 для молодых пилотов. За рулём актуального болида «Феррари» дебютировал российский гонщик Роберт Шварцман. «Скудерия» поделилась видео этого момента.



«Рады видеть тебя, Роберт», — написала пресс-служба «Феррари» под роликом.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

Видео доступно на официальной странице команды «Феррари» в «твиттере».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию молодёжных тестов Ф-1 в Абу-Даби.



Напомним, по итогам сезона Формулы-2 Шварцман занял четвёртое место в личном зачёте. На его счету 177 очков. Победу в чемпионате одержал Мик Шумахер (215). Вторым стал Каллум Айлотт (201), третьим – Юки Цунода (200).