Молодёжные тесты Ф-1 в Абу-Даби с Алонсо и Шварцманом: текстовый онлайн и составы команд

На автодроме «Яс Марина» в Абу-Даби стартовали молодёжные тесты Формулы-1, организованные по окончании сезона-2020. В соответствии с регламентом в испытаниях могут принимать участие не только гонщики, проведшие в Ф-1 не более двух Гран-при, но и пилоты, не выступавшие в чемпионате мира в 2020 году либо проведшие в нём не более двух гонок. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию испытаний.



Онлайн-трансляция молодёжных тестов Формулы-1 в Абу-Даби



Состав участников молодёжных тестов:

Стоффель Вандорн (Mercedes AMG F1)

Ник де Врис (Mercedes AMG F1)

Себастьен Буэми (Red Bull)

Юри Випс (Red Bull)

Фернандо Алонсо (Renault Sport F1)

Чжоу Гуаньюй (Renault Sport F1)

Роберт Шварцман (Ferrari)

Антонио Фуоко (Ferrari)

Юки Цунода (Scuderia Alpha Tauri)

Марино Сато (Scuderia Alpha Tauri)

Роберт Кубица (Alfa Romeo)

Каллум Айлотт (Alfa Romeo)

Мик Шумахер (Haas)

Джек Эйткен (Williams)

Рой Ниссани (Williams).