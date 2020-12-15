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Росс Браун: никто из нас не знает, насколько Михаэль Шумахер осознаёт происходящее

Росс Браун: никто из нас не знает, насколько Михаэль Шумахер осознаёт происходящее
Авто / Формула-1 0

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун выразил сожаление от того, что Михаэль Шумахер не может наблюдать, как его сын Мик участвует в молодёжных тестах Формулы-1.

«Тесты молодых пилотов в Абу-Даби — захватывающее зрелище, особенно учитывая то, что Мик сейчас там. У меня это вызывает большой интерес. Но это нам напоминает о трагедии Михаэля Шумахера, потому что было бы просто замечательно, если бы он мог быть частью всего этого.

Никто из нас не знает, насколько Михаэль осознаёт происходящее. Но если бы он был частью этого, а мы будем надеяться и молиться, чтобы однажды это произошло, то это был бы очень особенный момент», — сказал Росс Браун в подкасте F1Nation.

Напомним, в декабре 2013 года Михаэль Шумахер, катаясь на горных лыжах, в результате падения получил тяжёлые травмы головы. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить всё в тайне.

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