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Алонсо прокомментировал выступление на молодёжных тестах Формулы-1

Алонсо прокомментировал выступление на молодёжных тестах Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Фернандо Алонсо поделился впечатлениями от выступлений на молодёжных тестах Формулы-1. Испанец остался доволен проделанной работой.

«Было здорово вернуться. Я уже тестировал болид 2018 года, но в этот раз всё было немного серьёзнее, чувствовался дух конкуренции. Было приятно почувствовать современный болид и ощутить, на что способна машина. В ходе уик-энда наблюдал за прогрессом команды. Приятно было применить полученные знания непосредственно в болиде.

Мы разобрались с сиденьем, положением педали и так далее, чтобы не тратить время на это на зимних тестах. Теперь мы с хорошим настроением и мотивацией отправляемся на новогодние и рождественские каникулы", — приводит слова испанца пресс-служба «Рено».

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