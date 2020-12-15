Алонсо прокомментировал выступление на молодёжных тестах Формулы-1
Пилот «Рено» Фернандо Алонсо поделился впечатлениями от выступлений на молодёжных тестах Формулы-1. Испанец остался доволен проделанной работой.
«Было здорово вернуться. Я уже тестировал болид 2018 года, но в этот раз всё было немного серьёзнее, чувствовался дух конкуренции. Было приятно почувствовать современный болид и ощутить, на что способна машина. В ходе уик-энда наблюдал за прогрессом команды. Приятно было применить полученные знания непосредственно в болиде.
Мы разобрались с сиденьем, положением педали и так далее, чтобы не тратить время на это на зимних тестах. Теперь мы с хорошим настроением и мотивацией отправляемся на новогодние и рождественские каникулы", — приводит слова испанца пресс-служба «Рено».
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