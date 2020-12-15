В «Хаасе» рассказали, чем занимался Мик Шумахер на молодёжных тестах

Главный гоночный инженер «Хааса» Аяо Комацу рассказал, как прошёл день молодёжных тестов у будущего боевого пилота команды — Мика Шумахера.

«Сегодня у Мика был первый полноценный день в болиде. Мы фокусировались на том, чтобы он адаптировался в машине, а также вносили коррективы, чтобы болид подходил ему лучше. Не обращали внимания на время на круге или чём-то таком. Просто хотели, чтобы к нему пришло понимание, каково работать с полными баками и так далее.

Кроме того, обращали внимание на работу с резиной. Это прекрасный опыт длинных серий. К тому же Мик поработал на трассе с высокой температурой, а после уже на охлаждённой.

В целом день получился хорошим. Он проехал 125 кругов. Полностью понял заданную на сегодня программу. Довольны его отношением к работе, оно было прекрасным", — приводит слова Комацу пресс-служба «Хааса».