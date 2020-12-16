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Чемпион СССР: если Мазепина не допустили к тестам, я бы на его месте хлопнул дверью

Чемпион СССР: если Мазепина не допустили к тестам, я бы на его месте хлопнул дверью
Авто / Формула-1 0

Чемпион СССР по шоссейно-кольцевым гонкам 1980 года Михаил Горбачёв прокомментировал ситуацию вокруг пилота «Хааса» Никиты Мазепина, в которой тот оказался после публикации скандального видео в «сториз» его «инстаграма». Россиянин не участвовал в молодёжных тестах Ф-1, и многие предположили, что это было своеобразным наказанием.

«Если в худшей команде Формулы-1 не понимают шуток и правда из-за этого не допустили к тестам Никиту Мазепина, я бы на его месте хлопнул дверью. Потому что начать сезон и карьеру в Ф-1 на самой плохой машине, это не лучший расклад, а худший! Очень жалко и Шумахера тоже. Там ничего не сделать, всё равно проигрыш с круга будет более секунды, а это чаще всего круговой. Какие там очки?

Если вдруг на Западе все стали такими моралистами, что запретили грид-гёрлз, не понимают безобидных молодёжных шуток, то пусть закроют публичные дома и запретят разврат, которым являются нетрадиционные игрища. Слабо? Не хочется деньги терять? Так это и есть двойные стандарты», — написал Горбачёв на своей странице в «Фейсбуке».

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