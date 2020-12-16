Чемпион СССР: если Мазепина не допустили к тестам, я бы на его месте хлопнул дверью

Чемпион СССР по шоссейно-кольцевым гонкам 1980 года Михаил Горбачёв прокомментировал ситуацию вокруг пилота «Хааса» Никиты Мазепина, в которой тот оказался после публикации скандального видео в «сториз» его «инстаграма». Россиянин не участвовал в молодёжных тестах Ф-1, и многие предположили, что это было своеобразным наказанием.
«Если в худшей команде Формулы-1 не понимают шуток и правда из-за этого не допустили к тестам Никиту Мазепина, я бы на его месте хлопнул дверью. Потому что начать сезон и карьеру в Ф-1 на самой плохой машине, это не лучший расклад, а худший! Очень жалко и Шумахера тоже. Там ничего не сделать, всё равно проигрыш с круга будет более секунды, а это чаще всего круговой. Какие там очки?
Если вдруг на Западе все стали такими моралистами, что запретили грид-гёрлз, не понимают безобидных молодёжных шуток, то пусть закроют публичные дома и запретят разврат, которым являются нетрадиционные игрища. Слабо? Не хочется деньги терять? Так это и есть двойные стандарты», — написал Горбачёв на своей странице в «Фейсбуке».
- 16 декабря 2020
-
11:16
-
11:16
-
11:07
-
10:52
-
10:13
-
09:00
-
01:17
- 15 декабря 2020
-
23:52
-
22:52
-
21:51
-
20:42
-
20:19
-
20:19
-
20:15
-
20:10
-
19:31
-
18:44
-
17:33
-
16:46
-
16:02
-
15:42
-
15:38
-
14:56
-
13:58
-
13:21
-
12:58
-
12:19
-
11:52
-
11:08
-
10:32
-
09:43
-
09:14
-
09:00
-
00:59
- 14 декабря 2020
-
23:58