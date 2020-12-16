«Интерлагос» будет принимать Гран-при Бразилии как минимум до 2025 года

Организаторы Гран-при Бразилии в Сан-Паулу продлили контракт с Формулой-1 до 2025 года. Гонка состоится 14 ноября 2021 года и пройдёт на знаменитой трассе «Интерлагос».
Новым промоутером Гран-при будет компания Brasil Motorsport, принадлежащая инвестиционным организациям, контролируемым Mubadala, глобальной инвестиционной компанией из Абу-Даби.
«Мы рады объявить, что город Сан-Паулу продолжит принимать Гран-при Бразилии до 2025 года, и надеемся на сотрудничество с нашим новым промоутером в предстоящие годы. Бразилия — очень важный рынок для Формулы-1 с преданными фанатами и долгой историей в спорте. Гонка в Бразилии всегда была ярким событием для наших болельщиков, пилотов и наших партнёров, и мы с нетерпением ждём возможности предоставить фанатам Формулы-1 захватывающую гонку на «Интерлагосе» в 2021 году и в течение следующих пяти лет», — приводит слова исполнительного директора Формулы-1 Чейза Кэри пресс-служба Ф-1.
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