«Без божественного прикосновения». Алонсо оценил современную Ф-1 на примере Расселла

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, который в следующем году возвращается в «Королевские гонки» в составе «Рено», поделился ожиданиями от этого события.



«Психофизические тесты показывают, что я в такой же хорошей форме, как и в 2010 году. Я проанализировал свой пилотаж, чтобы исправить все недочёты, и моя скорость остаётся неизменной. Опыт в «Ле-Мане» и «Indy 500» дал мне много полезных данных. Чего я боюсь? В календаре следующего сезона 23 гонки. Это означает около 20 выходных в году», — приводит слова Алонсо GrandPX со ссылкой на Corriere della Sera.



Также Фернандо заявил, что современная Формула-1 затрудняет определение лучшего среди пилотов.



«Трудно ответить. Но пример Джорджа Расселла является наиболее интересным. За пять дней, а не за 100, он прошёл путь от последнего места к первому. И всё это без божественного прикосновения, медитаций в Тибете или чего-то подобного. Достаточно было просто сесть в «Мерседес».



Если говорить о том, кого Хэмилтон и Боттас чаще видят в своих зеркалах, так это Ферстаппен. Шарль Леклер — исключительный талант, но, чтобы по-настоящему его оценить, потребуется несколько лет», — добавил испанец.

Что касается его личных прогнозов на 2021 год, Алонсо сказал, что он нацелен превзойти результат Риккардо и Окона, которым трижды удалось подняться на подиум в сезоне-2020.



«Я хочу улучшить этот результат. Думаю, «Мерседес» снова выиграет в 2021 году, «Ред Булл» будет бороться за второе место, и ещё неизвестно, кто будет третьим.



Настоящая проблема — 2022 год, но Формула-1, похоже, не изменилась. Те же люди, те же правила. Кто был силён два года назад, силён сегодня. Что касается меня, я немного другой. Я хотел новых испытаний, у меня было время столкнуться с ними. Думаю, что мой разум и тело стали лучше», — подчеркнул двукратный чемпион Ф-1.