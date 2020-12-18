Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Мерседес» анонсировал подписание нового контракта с Хэмилтоном

«Мерседес» анонсировал подписание нового контракта с Хэмилтоном
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Пресс-служба «Мерседеса» опубликовала сообщение, в котором информировала, что в ближайшее время будет объявлено о новом контракте с семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном.

В посте приводятся слова Льюиса: «Я планирую быть здесь в следующем году, считаю, что мы с командой должны вместе достичь большего, как в Формуле-1, так и за её пределами». К ним пресс-служба «Мерседеса» в виде эмодзи добавила сообщение о том, что новый контракт будет подписан в ближайшее время.

Фото доступно на странице «Мерседеса» в «Твиттере».

Напомним, команда «Мерседес» внесла Хэмилтона в предварительный заявочный лист на сезон-2021 Формулы-1, хотя до сих пор не подписала с британским гонщиком новый контракт.

Льюис досрочно выиграл чемпионат-2020. Всего на его счету после 17 Гран-при сезона 347 очков. Вторым стал его напарник Валттери Боттас (223). Тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (214). Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» набрал 32 очка, он – 14-й.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020