«Мерседес» анонсировал подписание нового контракта с Хэмилтоном

Пресс-служба «Мерседеса» опубликовала сообщение, в котором информировала, что в ближайшее время будет объявлено о новом контракте с семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном.
В посте приводятся слова Льюиса: «Я планирую быть здесь в следующем году, считаю, что мы с командой должны вместе достичь большего, как в Формуле-1, так и за её пределами». К ним пресс-служба «Мерседеса» в виде эмодзи добавила сообщение о том, что новый контракт будет подписан в ближайшее время.
Фото доступно на странице «Мерседеса» в «Твиттере».
Напомним, команда «Мерседес» внесла Хэмилтона в предварительный заявочный лист на сезон-2021 Формулы-1, хотя до сих пор не подписала с британским гонщиком новый контракт.
Льюис досрочно выиграл чемпионат-2020. Всего на его счету после 17 Гран-при сезона 347 очков. Вторым стал его напарник Валттери Боттас (223). Тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (214). Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» набрал 32 очка, он – 14-й.
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