Хорнер прокомментировал подписание Переса и назвал Албона «важной частью» «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал подписание командой контракта с Серхио Пересом, а также отметил, что Александер Албон остаётся ценным членом коллектива.

«Алекс — ценный член нашей команды, мы долго думали и тяжело принимали это решение. Затратив время на оценку всех данных, мы решили, что Серхио Перес будет подходящим напарником для Макса Ферстаппена в 2021 году. Мы с нетерпением ждём возможности поприветствовать его в „Ред Булл“. Албон остаётся важной частью нашей команды, тест-пилотом и резервистом. Он будет фокусироваться на развитии к 2022 году. Хотим поблагодарить его за упорную работу», — приводит слова Хорнера пресс-служба «Ред Булл».

Напомним, Серхио Перес по итогам сезона-2020 занял четвёртое место в общем зачёте.