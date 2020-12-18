Албон узнал о решении «Ред Булл» по Пересу за несколько часов до официального объявления
Бывший боевой пилот «Торо Россо» и «Ред Булл» Александер Албон узнал о том, что потеряет место в австрийской команде, лишь за несколько часов до того, как об этом было объявлено официально, сообщает Autosport.
Сегодня, 18 декабря, «Ред Булл» официально объявил, что в 2021 году за команду будет выступать Серхио Перес, который заменил Александера Албона. Последнего о переменах уведомил Кристиан Хорнер, случилось это за несколько часов до объявления о контракте с Пересом.
Напомним, Албон за год ни разу не смог опередить в квалификациях напарника Макса Ферстаппена. Алекс закончил сезон на седьмом месте, тайско-британский пилот набрал 105 очков. Ферстаппен (214) в чемпионате стал третьим и выиграл два этапа.
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