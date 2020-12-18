Квят вошёл в топ-50 гонщиков 2020 года по версии Autosport

Бывший пилот Формулы-1 Даниил Квят попал в топ-50 пилотов года по версии британского издания Autosport. Россиянину досталось 37-е место.

«В год, который может стать для Даниила последним в Формуле-1, он выступил сильно. Проблема лишь в том, что на протяжении большей части его карьеры в «Ред Булл» кто-то из программы выступал лучше. В 2020 году это был Пьер Гасли.

Как бы то ни было, Квят неплохо себя показал, особенно в первой половине сезона. Он демонстрировал смелый пилотаж во второй гонке в Австрии и прекрасно себя показал в России. Негативом стал его постоянный проигрыш в квалификациях Пьеру Гасли. Лучшим событием стало выступление в Имоле, которое случилось после ужасной гонки в Алгарве», — говорится в материале, опубликованном на сайте Autosport.



Отметим, что в списке Квят обошёл Кими Райкконена. Напомним, по завершении сезона россиянин лишился места в «Альфа Таури».

Первое место в топ-50 досталось Льюису Хэмилтону. В топ-10 вошли пять пилотов Ф-1. Кроме Хэмилтона, туда попали Макс Ферстаппен (2), Пьер Гасли (4), Шарль Леклер (5) и Даниэль Риккардо (7).