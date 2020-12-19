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Прорыв Райкконена на старте Гран-при Португалии получил награду «Момент года ФИА»

Прорыв Райкконена на старте Гран-при Португалии получил награду «Момент года ФИА»
Авто / Формула-1 0

Прорыв Кими Райкконена на старте гонки Гран-при Португалии получил награду ФИА как «Момент года-2020», сообщила пресс-служба федерации.

Райкконен был единственным во второй десятке, кто решил стартовать на шинах «софт», и это позволило Кими совершить прорыв на первом круге гонки, так как он прогрел покрышки лучше других. За один круг Райкконен сумел поднятья с 16-й стартовой позиции на шестую. Когда остальные пилоты прогрели покрышки, Кими не удалось продолжить прорыв и в итоге несколько соперников прошли его обратно. Гонку Райкконен завершил за пределами очковой зоны — на 11-м месте.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» ФИА.

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