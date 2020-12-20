Уэббер: Ферстаппен в квалификациях так же хорош, как Льюис, но в гонках пока ещё нет
Экс-пилот Формулы-1 Марк Уэббер оценил прогресс в мастерстве пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. По словам австралийца, тот уже приближается к уровню семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, но пока по-прежнему не достиг его.
«Макс Ферстаппен вышел на финальную стадию шлифовки своего мастерства. Стал ли он таким, как Льюис Хэмилтон по субботам? Да, в квалификации он так же хорош, как и Льюис. В гонках? Нет, по воскресеньям он ещё не такой, но это нормально.
Что касается его шансов на титул, то ему нужно быть терпеливым. Никто ещё не выигрывал пять титулов в первые пять лет в Формуле-1", — приводит слова Уэббера GPblog.
Напомним, минувший сезон Макс Ферстаппен завершил на третьем месте в общем зачёте.
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