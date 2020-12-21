Хэмилтон — спортсмен года по версии BBC, он обошёл капитана «Ливерпуля» Хендерсона

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон был признан спортивной персоной 2020 года по версии BBC. В голосовании пилот «Мерседеса» обошёл ставшего вторым капитана футбольного «Ливерпуля» Джордана Хендерсона, а также жокея Холли Дойл, которая заняла третье место.



«Я хочу поздравить всех номинантов. Они невероятные спортсмены. Я горжусь тем, чего они достигли, и хочу поблагодарить всех, кто голосовал за меня. Не ожидал этого, зная, что у меня было так много отличных соперников.

Хочу поздравить всех с Рождеством. Это был такой необычный год, и нужно упомянуть всех работников, кто сражался с пандемией на передовой. Хочу, чтобы вы сохраняли позитив в это трудное время. Спасибо вам от всего сердца», — заявил Льюис по видеосвязи, когда были объявлены результаты голосования.

Видео доступно на странице BBC в «Твиттере».

Льюис досрочно выиграл чемпионат-2020. Всего на его счету после 17 Гран-при сезона 347 очков. Вторым стал его напарник Валттери Боттас (223). Тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (214). Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» набрал 32 очка, он – 14-й.



Хэмилтон завоевал в 2020 году свой седьмой титул в «Королевских гонках». По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером, а также превзошёл легендарного немца по количеству побед в Формуле-1. За эти достижения Льюиса предложили наградить рыцарским званием.