«Альфа Таури» составила подборку забавных моментов с Даниилом Квятом

Пресс-служба «Альфа Таури» опубликовала на своём YouTube-канале ролик, посвящённый бывшему пилоту команды Даниилу Квяту. В нём собраны самые забавные моменты с участием россиянина.
«Познакомьтесь с настоящим Даниилом Квятом! Несколько лет мы весело путешествовали по миру с нашим любимым русским, поэтому собрали все лучшие моменты из-за кулис Гран-при (которые нам разрешили показать) и другие эпизоды, которые мы запечатлели за эти годы. Нам будет не хватать этого поведения, спасибо за весёлое время, Даня!» — говорится в описании к ролику.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship.
Посмотреть ролик можно на YouTube-канале «Альфа Таури».
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что руководство «Ред Булл» приняло решение заменить россиянина в следующем сезоне на Юки Цуноду. Японский юниор в следующем сезоне станет напарником Пьера Гасли в «Альфа Таури».
Для Квята сезон-2020 стал не слишком удачным. В чемпионате Ф-1 российский пилот занял 14-ю строчку, в его активе 32 очка. Лучшим результатом для Даниила стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи.
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