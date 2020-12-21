Журналист The Race: нет оснований полагать, что место Мазепина оказалось под угрозой

Журналист издания The Race Скотт Митчелл считает, что нет оснований полагать, что место Никиты Мазепина оказалось под угрозой из-за публикации скандального видео.
«Я думаю, что Формуле-1 и ФИА нужно сделать больше, независимо от исхода истории с Никитой Мазепиным. Я не могу исключить серьёзных последствий, но в отсутствие доказательств правонарушения я не уверен, что можно и нужно делать.
В свете свежих слухов в интернете, имеющих сомнительное происхождение, я считаю, что нет оснований полагать, что место Мазепина оказалось под угрозой. Слухи о замене Никиты на Фиттипальди вызваны неверной интерпретацией обновления его профиля, который отражает его статус на конец 2020 года», — написал Скотт Митчелл в своём «твиттере».
Напомним, ранее издание Daily Mail отметило, что Мазепин удалил словосочетание «пилот Формулы-1» из своей биографии в социальных сетях и заменил его на слово «гонщик», что подлило масла в огонь слухов о его возможной замене.
Между тем Пьетро Фиттипальди, который подменял Ромена Грожана в американской команде на двух финальных этапах сезона-2020, добавил упоминание «Хааса» в свои онлайн-профили.
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