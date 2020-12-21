Новый совладелец «Мерседеса»: нет никаких признаков, что Хэмилтон собирается уйти

Джим Рэтклифф, председатель британской международной химической корпорации Ineos, владеющей третью команды «Мерседес», считает, что нет никаких признаков, что Льюис Хэмилтон может не продлить контракт с немецкой командой.



«Очевидно, что его навыки не стали хуже. Несмотря на то что ему 35 лет, он по-прежнему на пике карьеры. Нет никаких признаков, что что-то изменилось», — приводит слова Рэтклиффа GrandPX.



Напомним, компания Ineos стала равноправным акционером немецкой гоночной команды. Ineos теперь будет принадлежать треть акций «Мерседеса», и у компании будут равные доли с Daimler и Тото Вольфом.



Ранее сообщалось, что Хэмилтон намерен подписать новый контракт с «Мерседесом» на этой неделе.