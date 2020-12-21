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Новый совладелец «Мерседеса»: нет никаких признаков, что Хэмилтон собирается уйти

Новый совладелец «Мерседеса»: нет никаких признаков, что Хэмилтон собирается уйти
Авто / Формула-1 0

Джим Рэтклифф, председатель британской международной химической корпорации Ineos, владеющей третью команды «Мерседес», считает, что нет никаких признаков, что Льюис Хэмилтон может не продлить контракт с немецкой командой.

«Очевидно, что его навыки не стали хуже. Несмотря на то что ему 35 лет, он по-прежнему на пике карьеры. Нет никаких признаков, что что-то изменилось», — приводит слова Рэтклиффа GrandPX.

Напомним, компания Ineos стала равноправным акционером немецкой гоночной команды. Ineos теперь будет принадлежать треть акций «Мерседеса», и у компании будут равные доли с Daimler и Тото Вольфом.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон намерен подписать новый контракт с «Мерседесом» на этой неделе.

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