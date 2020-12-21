В «Ред Булл» выбрали Переса, а не Хюлькенберга из-за знаний Серхио о моторе «Мерседес»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о единственной причине, по которой в команде приняли решение подписать контракт с Серхио Пересом, а не с Нико Хюлькенбергом.



«Разумеется, Хюлькенберг был серьёзным претендентом на место в «Ред Булл», мы рассматривали его кандидатуру. Мы внимательно изучали сильные и слабые стороны всех трёх кандидатов — Александера Албона, Серхио Переса и Нико Хюлькенберга. Решающим и единственным преимуществом Переса над Хюлькенбергом стало то, что он может принести с собой знания о моторе «Мерседес». Хюлькенберг же, к сожалению, провёл слишком мало гонок в этом сезоне», — приводит слова Хельмута Марко F1-Insider.



18 декабря «Ред Булл» официально объявил о подписании контракта с мексиканским пилотом. Перес займёт место Александера Албона, который получил в «Ред Булл» роль тест-пилота и резервиста.