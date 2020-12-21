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В «Ред Булл» выбрали Переса, а не Хюлькенберга из-за знаний Серхио о моторе «Мерседес»

В «Ред Булл» выбрали Переса, а не Хюлькенберга из-за знаний Серхио о моторе «Мерседес»
Авто / Формула-1 0
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о единственной причине, по которой в команде приняли решение подписать контракт с Серхио Пересом, а не с Нико Хюлькенбергом.

«Разумеется, Хюлькенберг был серьёзным претендентом на место в «Ред Булл», мы рассматривали его кандидатуру. Мы внимательно изучали сильные и слабые стороны всех трёх кандидатов — Александера Албона, Серхио Переса и Нико Хюлькенберга. Решающим и единственным преимуществом Переса над Хюлькенбергом стало то, что он может принести с собой знания о моторе «Мерседес». Хюлькенберг же, к сожалению, провёл слишком мало гонок в этом сезоне», — приводит слова Хельмута Марко F1-Insider.

18 декабря «Ред Булл» официально объявил о подписании контракта с мексиканским пилотом. Перес займёт место Александера Албона, который получил в «Ред Булл» роль тест-пилота и резервиста.

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