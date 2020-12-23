Марко: не существует таких вещей, как первый и второй пилот

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о главных причинах, побудивших австрийский коллектив заменить Александера Албона на Серхио Переса.



«Мы взяли Переса по двум причинам. Во-первых, потому что он провёл отличный сезон, несколько раз показав впечатляющие результаты, и он хорошо разбирается в двигателях «Мерседес». Логотипы спонсоров Чеко также появятся на нашей машине. Но это неправда, что это главная причина, по которой мы пригласили его.



Серхио переходит в «Ред Булл», потому что нам нужен более сильный второй гонщик, чтобы иметь возможность больше варьировать стратегию. Албон не смог реализовать это в минувшем сезоне, потому что был слишком далеко. «Мерседес» легко контролировал одинокого Макса Ферстаппена», — приводит слова Марко GPblog со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.



Консультант «Ред Булл» также отмёл предположения, что Переса взяли в качестве второй скрипки.

«Не существует таких вещей, как первый и второй пилот», — заявил Марко.