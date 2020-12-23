Марко: не существует таких вещей, как первый и второй пилот

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о главных причинах, побудивших австрийский коллектив заменить Александера Албона на Серхио Переса.
«Мы взяли Переса по двум причинам. Во-первых, потому что он провёл отличный сезон, несколько раз показав впечатляющие результаты, и он хорошо разбирается в двигателях «Мерседес». Логотипы спонсоров Чеко также появятся на нашей машине. Но это неправда, что это главная причина, по которой мы пригласили его.
Серхио переходит в «Ред Булл», потому что нам нужен более сильный второй гонщик, чтобы иметь возможность больше варьировать стратегию. Албон не смог реализовать это в минувшем сезоне, потому что был слишком далеко. «Мерседес» легко контролировал одинокого Макса Ферстаппена», — приводит слова Марко GPblog со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Консультант «Ред Булл» также отмёл предположения, что Переса взяли в качестве второй скрипки.
«Не существует таких вещей, как первый и второй пилот», — заявил Марко.
- 23 декабря 2020
-
16:11
-
15:16
-
14:52
-
13:56
-
12:45
-
12:14
-
11:37
-
10:52
-
09:00
-
01:18
- 22 декабря 2020
-
23:41
-
22:35
-
21:51
-
19:26
-
18:28
-
17:42
-
16:11
-
15:54
-
14:23
-
13:46
-
12:02
-
11:40
-
10:55
-
10:29
-
10:01
-
09:00
-
01:09
- 21 декабря 2020
-
23:53
-
23:00
-
21:58
-
20:52
-
19:46
-
18:38
-
17:30
-
16:54