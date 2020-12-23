Хештег против Мазепина возглавил тренды «Твиттера» в Великобритании и вошёл в мировой топ

Хештег #WeSayNoToMazepin возглавил тренды «Твиттера» в Великобритании и занял шестое место в мировых трендах этой социальной сети.

Этот хештег был запущен пользователями «Твиттера» из-за скандального видео, в котором новичок Формулы-1, российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин едет в машине с девушкой и в шутку начинает к ней приставать. Она делает вид, что против, а затем показывает в камеру средний палец. Россиянин уже принёс извинения и удалил ролик, но он всё равно был широко растиражирован пользователями Сети.



Напомним, ранее пресс-служба «Хааса» выпустила специальное заявление, в котором опровергаются слухи о том, что подписавший контракт с американским коллективом Никита Мазепин может лишиться своего места в команде из-за истории со скандальным видео.



Примечательно, что в Великобритании в список трендов попала также тема команды «Хаас» — на втором месте — и хештег #WeRaceAsOne, являющийся девизом Формулы-1 с 2020 года.