Мик Шумахер обозначил цели на сезон-2021

Немецкий пилот «Хааса» Мик Шумахер поделился ожиданиями от дебютного сезона в Формуле-1.



«Я считаю, что наша цель — второй сегмент квалификации. Этого будет не так просто добиться, но этот результат можно будет сравнить с победой. Такая цель не только даёт мотивацию, но и показывает миру, что мы всегда будем бороться и выкладываться по максимуму. Но нам ещё нужно понять до конца, на что мы можем рассчитывать. После этого, с учётом возможностей, мы определим цели более чётко. Если мы достигнем их в конце сезона, то будем счастливы, а если превзойдём — окажемся на седьмом небе. Если не достигнем, то будем работать ещё упорнее», — приводит слова Мика Шумахера GPFans.



Мик Шумахер в 2021 году будет выступать в «Хаасе» вместе с россиянином Никитой Мазепиным.